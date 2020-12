Montpellier bi se z zmago proti favoriziranemu PSG prebil na prvo mesto - pred današnjega tekmeca. Toda razpletlo se je po okusu bogatejše ekipe iz glavnega mesta Francije.

V prvem polčasu je za Parižane zadel Colin Dagba, za Montpellier pa Stephy Mavididi. V drugem polčasu pa je v 77. minuti za zmago gostov, ki so pogrešali kar nekaj igralcev, vključno z Neymarjem, zadel Moise Kean. V sodniškem dodatku je piko na i zmagi postavil Kylian Mbappe (v igro je vstopil v 78. minuti), ki je z desetimi zadetki tudi prvi strelec lige.

PSG na vrhu z 28 točkami

PSG ima zdaj na vrhu 28 točk oziroma štiri več od Marseilla, ki pa ima dve tekmi v dobrem.

Dvoboj Rennesa in Lensa, osmo- in sedmouvrščene ekipe, sta v korist slednjega odločila zadetka Arnauda Kalimuendoja in Ignatiusa Ganagoja.

Že v petek je trenutno drugouvrščeni Marseille z 2:0 v gosteh premagal Nimes.