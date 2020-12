Ne pesticidi proti komarjem ne zvočni napadi in ne kubansko »skrivno orožje« niso krivci za skrivnostno »havansko« bolezen, za katero naj bi pred leti zboleli ameriški diplomati na tamkajšnjem veleposlaništvu. Ameriška vlada je prst uperila v usmerjeno mikrovalovno oziroma radiofrekvenčno sevanje, kdo naj bi bil zanj odgovoren, pa v poročilu Nacionalne akademije znanosti niso zapisali.

Več deset zaposlenih na ameriškem veleposlaništvu v kubanski prestolnici in drugod po državi je leta 2016 nenadoma zbolelo, izgubili so sluh, utrpeli blage možganske poškodbe, ki povzročajo težjo koncentracijo, utrujenost in omotico. V poročilu so sicer še zapisali, da bi lahko bolezen povzročilo več dejavnikov, vključujoč psihološke in družbene.

Američani so nekaj svojih diplomatov takrat umaknili, Kubo pa obtožili »zvočnih napadov«. Tamkajšnje oblasti so obtožbe zavračale, v državo pa spustile celo agente FBI. Podobno so storili tudi v Kanadi, ko so njihovi diplomati poročali o podobnih simptomih. ZDA so leta 2018 del osebja umaknile tudi iz kitajskega Guangdžova, ko je uradnik tam zbolel za podobno boleznijo.