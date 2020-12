Ryanair ima na Dunaju stacionirane tri boeinge, ki pa jih bo konec leta umaknil, APA povzema poročanje portala Aviation Direct.

Koliko delavcev bo zaprtje baze prizadelo, ni jasno. Ryanair ima sicer v lasti tudi nekdanjega avstrijskega letalskega prevoznika Laudamotion, ki je v času koronske krize ustavil svoje storitve. Podjetje so sicer prenesli na novo družbo Lauda Europe s sedežem na Malti.

Še naprej bodo leteli na Dunaj

Letala Lauda Europe in poljskega Buzz, ki je prav tako v lasti Ryanaira, naj bi tudi po 1. januarju 2021 ostala stacionirana na Dunaju. Ryanair pa bo še naprej letel na Dunaj, prav tako kot še ena od njegovih letalskih družb Malta Air.

Potniški letalski promet se je letos znašel pod velikim pritiskom koronske krize. V luči ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 so številne države zaprle meje, poslovni in zasebni turizem je ustavljen, prav tako je globalna pandemija marsikoga odvrnila od letališč in letal.