Chelsea na vrh angleške lige, na tekmah tudi nekaj gledalcev

V prvih štirih tekmah 11. kroga angleške nogometne lige, na nekaterih je bilo po dolgem času prisotno tudi omejeno število gledalcev, so zmage zabeležili Chelsea, ki se je z uspehom proti Leedsu vsaj za en dan prebil na sam vrh prvenstvene razpredelnice, Manchester City in Manchester United, Burnley in Everton pa sta remizirala.