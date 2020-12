Na Gorenjskem so trenutno večje težave na lokacijah Podvin, Topolino proti Kranjski Gori in Bohinjska Bela pri mostu. Voda s ceste ne odteka, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Voznike so pozvali k veliki previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje in večji varnostni razdalji.

Hitro naraščanje in poplavljanje rek Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je glavna cesta Pivka-Ilirska Bistrica zaradi poplavljenega vozišča zaprta za ves promet pri Dolnji Bitnji. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Vremenoslovci danes močne padavine pričakujejo v zahodni Sloveniji. Padlo bo predvidoma še od 70 do 100 milimetrov padavin. Meja sneženja bo na okoli 1500 metrih nad morjem. Na območju Julijskih Alp se bo v visokogorju nevarnost snežnih plazov prehodno zvišala na 4. stopnjo. Zaradi močnega deževja bodo lahko danes poplavljali nekateri vodotoki v zahodni Sloveniji. Arso v hidrološkem poročilu napoveduje, da bodo danes čez dan, zvečer in v noči na ponedeljek reke v zahodni polovici zaradi kombinacije močnih padavin in taljenja snega hitro naraščale. Reke na tem območju se lahko razlijejo na običajnih območjih, posamezne reke pa tudi poplavijo. Ponoči se bo v zgornjem toku pričela razlivati tudi Drava. V ponedeljek čez dan bodo še naraščale reke s kraškim zaledjem na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava in Drava v spodnjem toku. Sava se bo v srednjem toku razlivala na običajnih izpostavljenih območjih. Zmerno bodo narasle tudi reke v večjem delu vzhodne Slovenije.

Možni tudi plazovi Kot so opozorili pri Geološkem zavodu Slovenije, je danes povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v zahodni Sloveniji, zemeljski plazovi bi se lahko sprožili tudi v ostalih predelih Slovenije. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na spremembe na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na zastajanje vode.

Morje poplavilo že drugo noč zapored Sicer pa je tudi minulo noč morje poplavljalo obalo. V Piranu je zaradi visokega plimovanja in močnega južnega vetra regijski center za obveščanje Koper ob 23.32 sprožil sireno javnega z opozorilom na nevarnost. Morje je poplavilo Punto, Prešernovo in Kidričevo nabrežje ter del Cankarjevega nabrežja. Piranski gasilci in delavci Okolja so pred Tartinijev trg postavili baraže, navaja center za obveščanje. V Izoli je sredi noči poplavilo le del pločnika na Velikem trgu.

V Portorožu 14 stopinj Celzija Zaradi kombinacije snežne odeje, temperaturnega obrata in višinskega južnega do vzhodnega vetra pa je bila davi v Sloveniji po navedbah Arsa »zelo nenavadna temperaturna slika«. Ob 7. uri so namreč na Kredarici izmerili minus tri stopinje Celzija, v Ljubljani nič stopinj, v Ratečah šest stopinj Celzija, v Logarski dolini 11 in v Portorožu kar 14 stopinj Celzija.

Na vzhodu še večinoma suho, drugod bo občasno deževalo Danes bo oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Dež se bo na zahodu okrepil in se popoldne postopno širil proti vzhodu. Ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov in se bo proti večeru spuščala. Večji del dneva bo ob morju pihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti Slovenije pa veter vzhodnih smeri. Ponoči se bo dež umikal proti severovzhodu, v višinah se bo nekoliko ohladilo.