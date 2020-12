Agencija RS za okolje (Arso) je za danes za severozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi napovedanega močnega deževja in velike nevarnosti snežnih plazov. Zaradi močnega deževja je za danes izdano oranžno vremensko opozorilo tudi za jugozahod države.

Možni plazovi in poplavljanje

Kot opozarjajo na Arsu, lahko vodotoki na območju, za katerega je izdano oranžno vremensko opozorilo, poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so tudi motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi.

Za osrednjo Slovenijo je zaradi možnih izdatnejših padavin za danes izdano rumeno vremensko opozorilo. Manjše reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu.

Sicer pa je tudi minulo noč morje poplavljalo obalo. V Piranu je zaradi visokega plimovanja in močnega južnega vetra regijski center za obveščanje Koper ob 23.32 sprožil sireno javnega z opozorilom na nevarnost.

Morje je poplavilo Punto, Prešernovo in Kidričevo nabrežje ter del Cankarjevega nabrežja. Piranski gasilci in delavci Okolja so pred Tartinijev trg postavili baraže, navaja center za obveščanje. V Izoli je sredi noči poplavilo le del pločnika na Velikem trgu.