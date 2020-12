Po statističnih podatkih so bili gosti boljši pri servisu in v bloku, s 13 točkami in tremi asi pa se je pri zmagovalcih najbolj izkazal Matej Kök. Pri domačih je 15 točk dosegel Mitja Gasparini.

Že uvodni niz je napovedal, da bodo v obračunu odločale malenkosti. Vse do končnice nobena od ekip ni vodila več kot za dve točki, gosti so bili pri izidu 20:23 prvi, ki so povedli za tri. Toda to Calcita ni spravilo s tira, s tremi zaporednimi točkami so izenačili, nato ubranili dve zaključni žogi, a se po napaki Gasparinija vendarle znašli v zaostanku z 0:1.

Povsem podoben je bil tudi razplet drugega niza, v katerem je bila do končnice največja prednost tri točke. Gorenjci so še vodili z 20:18, a nato se je gostujočemu trenerju obrestovalo, da je na servis poslal Filipa Rutarja, ki je sprejemu gostiteljev, predvsem Poljaku Miloszu Hebdi povzročil veliko težav. ACH je dosegel štiri zaporedne točke, Rutar je dosegel tudi as, potem ko je žogo poslal v mrežo za izid 21:22, pa se domačim ni godilo nič bolje, Mitar Djurić in Kök sta z napadalnima akcijama poskrbela za vodstvo 2:0.

V tretjem nizu so Ljubljančani že vodili s 16:11, toda Calcit se ni predal, najprej se je približal na točko zaostanka, nato pa izničil dve zaključni žogi, na 24:24 je izenačil Hebda. Ljubljančani pa so bili v "podaljšku" vendarle spet bolj zbrani in prišli do zmage.

Tako za ACH kot za Calcit je bil derbi generalka za evropske tekme med tednom, Ljubljančani bodo v Berlinu igrali turnir lige prvakov, Kamničani pa se bodo v Milanu merili z domačo ekipo v osmini finala pokala challenge.

ACH je tako zadržal pet točk prednosti pred Merkurjem Mariborom, ki je v štajerskem derbiju s 3:1 ugnal Hoče. Hočani so bili blizu točke, v četrtem nizu so vodili že za sedem točk, a prednost zapravili.

Gladki zmagi sta v 13. krogu zabeležili Hiša na kolesih Triglav in Salonit, Gorenjci so bili boljši od Panvite Pomgrad, Primorci pa od zadnjeuvrščene Krke.