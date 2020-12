Ruski Nižni Tagil je zadnja postaja pred prvim vrhuncem sezone – svetovnim prvenstvom v poletih, ki bo v Planici. Slovenski orli, ki veljajo za izjemne letalce in imajo na domačih tleh visoka pričakovanja, pa na dosedanjih tekmah še niso našli prave forme. Tudi na današnji tekmi v okrnjeni konkurenci niso prišli do vrhunskega rezultata. Najboljši je bil znova Anže Lanišek, ki edini skače konstantno in je zasedel deveto mesto. Druge zmage zapored se je razveselil Halvor Egner Granerund, ki se je odlično znašel v zahtevnih razmerah.

Četrto posamezno tekmo sezone so zaznamovale tudi spremenljive razmere, ki so v prvi seriji poskrbele, da je kar osem tekmovalcev na polovici tekme imelo najboljše izhodišče v karieri. Žal se s tem niso mogli pohvaliti slovenski tekmovalci. V drugo serijo so se uvrstili Bor Pavlovčič (26.), Žiga Jelar (21.), Anže Lanišek (13.) in Timi Zajc (9.), brez finala pa sta ostala Anže Semenič in Peter Prevc. Povsem pri vrhu pa na polovici tekme ni bilo presenečenj. Markus Eisenbichler in Halvor Egner Granerudn sta dokazala, da sta v odlični formi in da jima spremenljive razmere ne pridejo do živega. Predvsem Nemec je skočil odlično, pristal pri 136,5 metrih in si priboril kar 11,1 točke prednosti pred Norvežanom, ki je skočil štiri metre manj. Tretji je bil Avstrijec Daniel Huber.