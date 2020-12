Mestni svetniki se zavzemajo, da bi ime nogometaša nosil del avenije, ki vodi na stadion moštva Argentina Juniors, kjer je Maradona s 15 leti začel svojo kariero. Že od leta 2004 se po njem imenuje stadion.

Ulica z nogometaševim imenom naj bi bila del »turističnega, športnega in kulturnega kroga«, ki bi bil večni poklon zvezdniku na območju, kjer je storil prve odmevne nogometne korake, še napovedujejo v mestu.

»Nič se ne more primerjati z veseljem in srečo, ki ju je Maradona dal Argentincem. Mislimo pa, da bi s športnim in kulturnim krogom poskrbeli, da bo večno živel med nami,« je povedal eden od pobudnikov novosti v mestu, svetnik Claudio Morresi.

Maradona je umrl 25. novembra, star 60 let. Številni ocenjujejo, da je bil največji nogometaš vseh časov, posebej priljubljen pa je bil seveda v domači Argentini.