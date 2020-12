"Pričakujemo predvsem, da se bodo posvetovali z nami glede tega, kaj se dogaja pri pogajanjih z Iranom," je Fajzal ob robu varnostne konference v Bahrajnu povedal v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP. "Edini način za dosego trajnega dogovora so takšna posvetovanja," je pojasnil.

Dodal je, da z administracijo novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna še niso bili v stiku. Vendar pa so pripravljeni sodelovati, ko bo ta prevzela vodenje ZDA.

"Prepričani smo, da so nova Bidnova vlada in tudi drugi naši partnerji, vključno z Evropejci, spoznali, da je nujno, da so v rešitev vključene vse regionalne strani," je še povedal savdski zunanji minister.

Administracija sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa se je leta 2018 najprej enostransko umaknila iz zgodovinskega jedrskega sporazuma z Iranom, kasneje pa je znova uvedla ter podaljšala sankcije proti Teheranu. Ta je nato postopoma opuščal svoje obveznosti iz sporazuma.

Novoizvoljeni predsednik pa napoveduje, da bi sporazum z Iranom iz leta 2015 uporabil kot izhodišče za pogajanja z Iranom. Vendar pa bo za vrnitev ZDA v iranski jedrski sporazum in odpravo ameriških sankcij postavil nove pogoje. Iran bo moral predvsem dati dodatna zagotovila glede proizvodnje obogatenega urana, je nedavno povedal Biden.

Z Iranom je povezana tudi diplomatska kriza med zalivskimi državami, ki je nastala, potem ko so Savdska Arabija, Bahrajn, Egipt in Združenimi arabski emirati junija 2017 prekinili vse odnose s Katarjem in uvedli blokado te države. Za to so se odločil, ker po njihovem mnenju Doha financira terorizem in podpira Iran.

Princ Fajzal je danes dejal, da je rešitev te krize na vidiku. "Usklajujemo se z našimi partnerji v tem procesu in obeti za končni dogovor so zelo pozitivni," je povedal. "Predvidevamo rešitev, ki pokriva vse vidike in ustreza vsem vpletenim stranem," je pojasnil. Do dokončne rešitve bo po njegovih besedah prišlo kmalu.