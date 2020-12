Fak se je na uvodnih treh tekmah v mehurčku v Kontiolahtiju blizu polarnega kroga trikrat uvrstil med najboljšo sedmerico, potem ko je bil sedmi (20 kilometrov), peti in šesti (obakrat sprint na deset kilometrov). Na današnji zasledovalni preizkušnji na 12,5 kilometra je Fak, ki je prav v Kontiolahtiju leta 2015 osvojil naslov svetovnega prvaka na 15 kilometrov s skupinskim startom, glede na uvrstitev s četrtkovega sprinta startal kot šesti. Za zmagovalcem, Norvežanom Tarjeijem Boejem, je takrat naturalizirani Slovenec brez zgrešenega strela zaostal za 45,3 sekunde, za tretjeuvrščenim Norvežanovim bratom Johannesom Thingnesom Boejem pa manj kot 16 sekund. Med 60 biatlonci, ki so imeli na osnovi dosežkov v sprintu pravico nastopa na zasledovanju, je v slovenski reprezentanci poleg Faka nastopil le še Klemen Bauer (24. mesto, + 1:16,5, en zgrešen strel), brez nastopa pa sta ostala Rok Tržan (73. mesto, + 2:54, 0, en zgrešen strel) in Miha Dovžan (+ 3:11,2, dva zgrešena strela).

Na prvih treh tekmah je Fak od skupno 40 strelov zgrešil le enega, uspešen pa je bil tudi na prvih treh strelskih mestih na današnji tekmi, ko je zadel vseh 15 strelov. Z odličnim streljanjem je bil na prvih treh preizkušnjah še vedno četrti v skupnem seštevku in z velikimi možnostmi za prve zmagovalne stopničke po olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu, toda v zadnji četrtini je spet nazadoval. Najprej je na četrtem (zadnjem) strelskem mestu zgrešil en strel, dokončno pa ga je pokopal slabši tekaški del.

Nazadoval je na šesto mesto, na prvo pa se je po zadnjem strelskem nastopu prebil Šved Sebastian Samuelsson, ki je prehitel vodilnega Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja. Pred Faka sta se poleg vodilnega dvojca v zadnjem tekaškem delu proge nepričakovano prebila še Francoz Fabien Claude (zgrešil je kar tri strele) in Norvežan Sturla Holm Laegreid (en zgrešen strel), zmagovalec četrtkovega sprinta Johannes Thingnes Boe pa je zasledovalno preizkušnjo vseeno končal na tretjem mestu, čeprav je od 20 strelov zgrešil kar tri tarče.

Po današnji zasledovalni tekmi za moške in ženski štafeti (4 x 6 kilometrov) bosta jutri na sporedu še zadnji dve preizkušnji v Kontiolahtiju. Ob 12.45 se bo začelo tekmovanje moških štafet na 4 x 7,5 kilometra, na katerem bodo Slovenijo zastopali Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan in Rok Tršan, ob 15.15 pa se bodo ženske pomerile na zasledovalni tekmi na 10 kilometrov, kjer bo edina slovenska tekmovalka Lea Einfalt (51. mesto na četrtkovem sprintu, zaostanek + 2:15,8 za zmagovalko, Švedinjo Hanno Oeberg).