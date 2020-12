Kot je zapisano v uvodu protokola, neposredni odvzem otroka v postopku izvršbe pomeni hud in boleč poseg v otrokovo življenje, zato ga je treba izpeljati humano in z največjo mero občutljivosti. Izpelje se ga le v primeru, če izvršba sodne odločbe z izrekanjem denarnih kazni ni uspešna in le v posebej utemeljenih primerih takoj, še preden se uporabi milejši ukrep.

Preprečiti je treba travmatizacijo

Odvzem otroka mora biti izpeljan strokovno, odgovorno in z vso skrbnostjo ter subtilnim pristopom vseh udeleženih. Vsi udeleženci so dolžni po predhodni ugotovitvi vseh okoliščin in izdelavi ocene tveganja natančno izdelati načrt izvedbe odvzema ter opredeliti vlogo in postopanje vseh udeležencev iz različnih institucij v posameznih stopnjah na način, da bodo posamezna dejanja kar najmanj obremenjujoča za otroka in se bo kar najbolj sledilo njegovi koristi. »Preprečevanje vsakršne travmatizacije in viktimizacije otroka ter sledenje spoštovanju otrokove osebne integritete morata biti glavni vodili vseh, ki so vključeni v načrtovanje in izvedbo neposrednega odvzema,« je zapisano v protokolu.

Protokol določa, da se po tistem, ko sodišče sprejme odločitev o neposrednem odvzemu otroka, določi izvršitelja in strokovno usposobljeno osebo oziroma pristojno strokovno institucijo, pri čemer je to najpogosteje center za socialno delo. Izvršitelj in strokovna usposobljena oseba nato skupaj izdelata oceno tveganja ter opredelita vse podrobnosti, kot so kraj in čas odvzema ter podobno. V primeru visokega tveganja se izvede tudi sestanek z vsemi, ki bodo sodelovali pri odvzemu, načrt odvzema pa mora biti v tem primeru še toliko bolj natančen.