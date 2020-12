Moskovske zdravstvene oblasti so sporočile, da so v ruski prestolnici odprli 70 centrov za cepljenje proti covidu-19. Najprej se lahko cepijo tisti, ki delajo v zdravstvu, izobraževanju in socialnih službah. Po navedbah dopisnika francoske tiskovne agencije AFP so pred mesti za cepljenje nastale vrste.

Delavci, ki so starejši od 60 let ali imajo kronične bolezni, se ne morejo udeležiti cepljenja. To velja tudi za ženske, ki so noseče ali dojijo.

Kdaj bo cepivo na voljo širši javnosti, oblasti niso sporočile.

Cepivo registrirali že avgusta Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v sredo pristojnim naročil, naj cepljenje širše javnosti začnejo prihodnji teden. Dodal je, da je Rusija proizvedla skoraj dva milijona odmerkov cepiva ruske izdelave Sputnik V. Rusija je to cepivo registrirala že avgusta, še preden se je začela tretja faza kliničnega preizkušanja. Njegova učinkovitost je po besedah tistih, ki so ga razvili, 95-odstotna. Iz države medtem danes poročajo o 28.782 novih okužbah z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Skupaj se je okužilo že več kot 2,43 milijona ljudi. Umrlo je 42.684 covidnih bolnikov, od tega 508 v zadnjem dnevu.