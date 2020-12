Umrl je legendarni slovenski glasbenik Tadej Dejvi Hrušovar. 73-letnik je bil pevec, avtor besedil in član legendarnih Belih vran ter zasedbe Pepel in kri. Je avtor zimzelenih uspešnic kot so Dan ljubezni, Pesem za dinar, Enakonočje in Marie, ne piši pesmi več.

Zasedba Pepel in kri je z uspešnico Dan ljubezni nastopila na Evroviziji. Žalostno novico so sporočili na facebookovi strani zasedbe: »Sporočamo žalostno vest, da nas je danes zapustil dragi Tadej Hrušovar. Dejvi, se vidimo zopet!«

Preberite še intervju, ki ga je novinar Borut Mehle z legendarnim glasbenikom opravil leta 2017:

Na Nizozemskem je Dan ljubezni malodane njihova narodna pesem