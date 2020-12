Vremenoslovci v nedeljo pričakujejo močne padavine na zahodu države. Posledično bodo narasli vodotoki v zahodni Sloveniji, v Julijskih Alpah pa se bo povečala nevarnost snežnih plazov. Drava lahko poplavlja, tudi morje bo občasno poplavilo nižje ležeče dele obale. Na zahodu Slovenije bo v nedeljo padlo predvidoma od 70 do 120 milimetrov padavin.

Reke že zmerno naraščajo

Na zahodu države občasno dežuje že danes. Na vzhodu države bo danes še suho, v nedeljo pa se bo dež na zahodu še okrepil in se sredi dneva in popoldne postopno širil proti vzhodu.

Reke v severozahodni Sloveniji že zmerno naraščajo, drugod je njihova vodnatost še povečini ustaljena. V zahodni polovici države so pretoki rek za zdaj srednji, v večjem delu vzhodne polovice pa majhni.

Arso opozarja, da se bo danes nadaljevalo naraščanje rek v zahodni in osrednji Sloveniji, predvsem na severozahodu države, in se v nedeljo dopoldan okrepilo. V zahodni, jugozahodni in osrednji Sloveniji bodo reke čez dan in v noči na ponedeljek močneje narasle, predvidena so tudi razlivanja posameznih rek na tem območju.

Prav tako bo v nedeljo močneje narasla reka Drava. Dopoldan se bo pričela razlivati v zgornjem toku, popoldan in v noči na ponedeljek pa lahko še naraste in poplavi na izpostavljenih območjih.