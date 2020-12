V Piranu so imeli težave zaradi visokega plimovanja okrog 23. ure, ko je zalilo Prešernovo in Kidričevo nabrežje do tamkajšnjih restavracij. Na Stjenkovi ulici pa je bilo kljub opozorilom od dopoldneva parkiranih kar precej osebnih vozil, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra v Piranu ob 23.06 sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilo na nevarnost.

Razdelili protipoplavne vreče Izolski gasilci so ob 23.15 na Sočnem nabrežju v Izoli zaradi nevarnosti plimovanja morja opravili ogled nižje ležečih predelov. Tam in na Velikem trgu so nekaj po polnoči postavili baražo. Morje je delno prestopilo rob obalne črte na Velikem trgu in Sončnem nabrežju, zalilo je pločnik in del cestišča. Piranski gasilci so prebivalcem razdelili nekaj protipoplavnih vreč, ponje pa lahko pridejo tudi še danes popoldne pred tamkajšnji gasilski dom. Vreče so na voljo tudi najbolj izpostavljenim gospodinjstvom v Izoli, in sicer pred tamkajšnjo picerijo Napa, piše na družbenem profilu prostovoljnega gasilskega društva Izola. Stanovalcem v neposredni bližini morja svetujejo, naj delujejo samozaščitniško ter si zavarujejo vhode v stanovanja. Umaknejo naj tudi svoja vozila z Velikega trga (ob mandraču) ter s peščenega parkirišča ob Srednji gostinski šoli.