V premogovniku Diaoshuidong v okrožju Yongchuan je bilo v času nesreče 24 delavcev, ki so iz rudnika odstranjevali rudarsko opremo. Premogovnik je bil pred tem dva meseca zaprt. Rešili so enega preživelega, pet jih je še ujetih pod zemljo. Reševalna akcija še traja, pristojne oblasti preiskujejo vzrok nesreče.

Po navedbah kitajske tiskovne agencije Xinhua so leta 2013 v nesreči v tem premogovniku življenje izgubili trije ljudje. Nesreče v kitajskih rudnikih so pogoste, predvsem zaradi slabih varnostnih standardov in neupoštevanja predpisov. V nesrečah vsako leto umre več sto rudarjev.