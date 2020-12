Đorđe Ivanović na pohodu

Hit refren minulega petka, ko je blaga odjuga zmehčala sneg, obenem pa se je, kot je za sneg v mestu značilno, hitro umazal, je bil: »Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow.« Kar mati Eskimka zabiča svojemu Eskimčku v komadu Franka Zappe. Da ne ješ kombinacije snega in pasjega urina. Kar se ti, če si tega dejansko ne želiš, pravzaprav ne more zgoditi. Razhajanje v odtenkih snega in pasjega urina se zdi preočitno, seveda pa vedno velja upoštevati staro modrost: »Sto ljudi, sto čudi.«