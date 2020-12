Afera s sezamom: varuhi zdravja in varne hrane so spet zaspali

Umiki živil s sezamom, ki vsebuje rakotvorno snov etilenoksid, se v Evropi in Sloveniji vrstijo že dva meseca, toda varuhi zdravja in varne hrane so se na podrobnejše obveščanje potrošnika o tem spomnili šele ta teden – po objavi člankov v Dnevniku.