Prizorišče predzadnje dirke sezone v formuli 1 bo resda isto kot pred tednom dni, a konfiguracija trase bo precej spremenjena. Dirkači bodo tokrat dirkali zgolj po zunanjem, 3,543 kilometra dolgem delu steze, kar pomeni bistveno hitrejše čase. Organizatorji predvidevajo, da bodo najhitrejši v današnjih kvalifikacijah krog prevozili v približno 55 sekundah, še pet sekund več pa bodo zanj potrebovali med dirko. »Proge ne želim primerjati z Monzo, a na trasi bo veliko vožnje v zavetrju,« je prepričan izvršni direktor steze v Bahrajnu šejk Salman bin Isa Al Khalifa.

Preizkušnjo bo zaradi okužbe s koronavirusom izpustil novi-stari svetovni prvak Lewis Hamilton, njegov sedež v bolidu moštva Mercedes pa je zasedel George Russell. Britanec se je izvrstno znašel v začasni vlogi in nase opozoril s prvima mestoma na obeh včerajšnjih prostih treningih. S tem je vrgel rokavico moštvenemu kolegu, Fincu Valtteriju Bottasu, ki kljub najboljšemu dirkalniku v karavani niza sila povprečne rezultate. »Ne bi rekel, da je pravljica prava beseda, a nisem pričakoval, da bom svojo priložnost pri Mercedesu dočakal na takšen način. Gre za nenavadne okoliščine, a takšna je že celotna sezona,« je po prihodu na Bližnji vzhod dejal George Russell.

Po grozoviti nesreči na dirki za VN Bahrajna, ki bi se po trku v zaščitno ogrado zanj lahko končala tragično, bo tokrat manjkal tudi Romain Grosjean. Voznik Haasa se še predobro zaveda, kakšno srečo v nesreči je imel, da je iz prelomljenega in gorečega dirkalnika odkorakal le z opeklinami na rokah. »Sprijaznil sem se že, da bom umrl. A nato sem pomislil na svoja otroka,« je razkril Romain Grosjean. Francoz je včeraj v bokse prišel pozdravit svoje sotekmovalce in varnostno osebje, ki mu je rešilo življenje, pri tem pa požel bučen aplavz. Kot je dejal, si močno želi nastopiti na zadnji dirki sezone, a ne za vsako ceno, saj bi v primeru prehitre vrnitve tvegal manjšo gibljivost palca in kazalca leve roke.