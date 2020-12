Rajko Pirnat: Direktor Ukoma si jemlje pravice, ki mu jih zakon odreka

Pogodba ne sme biti zlorabljena kot vzvod za izsiljevanje podatkov in za vplivanje na Slovensko tiskovno agencijo (STA), je v pogovoru o pravnih razsežnostih spora, ki se je vnel med vladnim uradom za komuniciranje in STA, poudaril profesor za upravno pravo na ljubljanski pravni fakulteti in nekdanji dekan te fakultete profesor dr. Rajko Pirnat.