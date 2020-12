“Tajni uradni list” za pravno državo ni dovolj

Odmevna, skoraj soglasna odločitev ustavnih sodnikov, ki so pri odločanju glede dopustnosti zapiranja šol opozorili na manko pravne podlage za podaljšanje tega protikoronskega ukrepa, je potrdila, kar mnogi opozarjajo že od spomladi. Omejevalni ukrepi so velik poseg v človekove pravice, zato je nujno, da so ustavno vodotesni in utemeljeni.