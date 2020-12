Kot je v intervjuju za The Times povedal Mortensen, se vloge v filmu, ki ga je napisal in režiral, ne bi lotil, če ne bi menil, da je to dobra ideja. Čeprav se strinja, da je pomembno, da o tem govorimo, pa sam svojega soigralca na avdiciji ni vprašal, ali je tudi on homoseksualec. Prav tako se mu zdi nepravično, da ljudje vlogo odrekajo njemu. »Kako veste, kakšno je moje življenje? Predpostavljate, da sem povsem heteroseksualen. Morda sem, morda nisem. Ampak iskreno, to se vas ne tiče,« je povedal Mortensen. Kritike k Mortensenovi izbiri igralcev izhajajo predvsem iz dejstva, da homoseksualni in transspolni igralci in igralke v Hollywoodu ne dobivajo dovolj priložnosti, vloge homoseksualnih in transspolnih oseb pa so posledično prepogosto podvržene stereotipom in žaljivemu uprizarjanju. Sodeč po kritikah se je Mortensen v vlogi dobro odrezal.