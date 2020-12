Katero vlogo je odigrala Grabar-Kitarovićeva, ni znano, hrvaški mediji predvidevajo, da je njena vloga povezana z likom deklice Linde Grob, ki jo igra Mia Mikulec. Linda Grob je v seriji hči pogrebnika in notranje oblikovalke, sama pa si želi postati političarka in nekoč predsednica Hrvaške. V njeni sobi je zato plakat Kolinde Grabar - Kitarović. Da je nekdanja predsednica še vedno del hrvaške popularne kulture, dokazuje tudi predstava Tarika Filipovića in Borisa Svrtana z naslovom Predsjednici&ca, v kateri je lik Kolinde Grabar - Kitarović odigrala Ornela Vištica.