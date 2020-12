Med filmi, ki bodo imeli premiero na spletu, so Matrica 4 in novi del Odreda odpisanih, kot tudi Godzilla proti Kongu, Space Jam: A New Legacy, Smrtonosna bitka in Tom & Jerry. Filmi bodo na spletu prvi mesec brezplačni za naročnike HBO Max, ki je za zdaj na voljo samo v ZDA, zato bodo premiere za preostanek sveta sledile običajnim v kinodvoranah, ki bodo ob izidu lahko odprte. V izjavi za javnost so sicer zapisali, da v trenutnih razmerah iščejo nove rešitve, a poudarili, da je izid 17 filmov na spletu načrt zgolj za prihodnje leto in da ne gre za trajno rešitev. Še vedno si bodo namreč prizadevali, da si čim več ljudi filme ogleda na platnih v kinodvoranah, a ker bodo te še nekaj časa sprejemale omejeno število ljudi, se bodo morali temu prilagoditi. Številne kinodvorane so morale sicer v času pandemije zapreti svoja vrata, koliko jih bo ostalo zaprtih tudi po koncu pandemije, pa še ni jasno.

Pripravila Špela Žagar