Američani snemajo film o beograjskem Fantomu

Avgusta 1979 je po beograjskih ulicah divjal ukradeni beli porsche targa. Neznani voznik je v času Titovega obiska Kube vsak večer po radiu napovedal svoj prihod na Slavijo, nato pa z vratolomno vožnjo izzival policijo in pridobival simpatije Beograjčanov, ki so ga množično pričakali na ulicah in spremljali njegove podvige. Njegova pot se je vsako noč začela na Autokomandi, nadaljevala prek Slavije in vse do Kalemegdana. Dobil je vzdevek Fantom, leta 2009 pa je Jovan B. Todorović o njem posnel akcijski dokumentarni film. Vožnjo je policija na koncu preprečila z blokadami cest, a naj ga takrat ne bi ujeli. Aretirali naj bi ga nekaj dni pozneje, na podlagi prijave, Fantom, za katerega se je pozneje izkazalo, da je Vlada Vasiljević, pa je dobil dve leti in šest mesecev zapora.