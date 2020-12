V Neaplju stadion že poimenovali po Maradoni

V Neaplju so držali obljubo in le devet dni po smrti za mnoge najboljšega nogometaša vseh časov tamkajšnji osrednji nogometni stadion poimenovali po Diegu Armandu Maradoni. Preimenovanje stadiona Napolija San Paolo je predlagal župan Luigi de Magistris in tamkajšnji mestni svet ga je danes soglasno odobril.