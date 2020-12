Čeprav košarkarjem Cedevite Olimpije koronavirus do zdaj ni povzročil pretiranih težav, saj je bil uradno v zmajevem gnezdu pozitiven le Alen Hodžić, pa zdravstvene težave z novim virusom nagajajo njihovim nasprotnikom. Ljubljančanom so tako prestavili že dva obračuna v evropskem pokalu in tri v ligi ABA. Zadnji primer je tekma z Zadrom, ki bi morala biti danes ob 17. uri, a imajo v hrvaškem moštvu večje število okužb.

Trener Jurica Golemac, ki bi v kratkem lahko računal na reprezentanta Luko Rupnika, izgubil pa Roka Lenija Ukića, ki si želi v matični Split, bo imel tako po reprezentančnem premoru še nekaj dodatnih dni za pripravo na peklenski ritem, ki sledi – Trentino (torek, evropski pokal), Promitheas (četrtek, prestavljena tekma evropskega pokala), Cibona (nedelja, 13. decembra, liga ABA), Promitheas (sreda, 16. decembra, evropski pokal), FMP (petek, 18. decembra, prestavljena tekma lige ABA) in Crvena zvezda (nedelja, 20. decembra, liga ABA). V 9. krogu jadranskega tekmovanja bosta tako od slovenskih klubov na delu Krka in Primorska, ki se bosta udarili med seboj.

Na generalkah pred jutrišnjim dvobojem je bila uspešnejša Primorska, pa čeprav je imel trener Andrej Žakelj med reprezentančnim premorom več težav s sestavo treningov, saj so bili odsotni Jurij Macura, Urban Durnik in Erjon Kastrati. Koprčani so v državnem prvenstvu na kolena spravili Helios, medtem ko je Krka proti Šenčurju doživela prvi poraz v sezoni v domačem tekmovanju. Čeprav se Durnik in Macura v izbrani vrsti nista naigrala, bosta tista, na katera bo Žakelj ob Kastratiju in Luki Vončini največ stavil. Predvsem 20-letnemu Macuri, ki v ligi ABA povprečno dosega spoštovanja vrednih 14 točk in 9,1 skoka na tekmo, bi selektor Aleksander Sekulić moral nameniti izdatno minutažo, saj predstavlja prihodnost slovenske košarke in z 211 centimetri prinaša višino, ki je Sloveniji izrazito primanjkuje. Primorska je sicer tudi pred reprezentančnim premorom igrala bolje in proti Megi le za las zgrešila prvo zmago v jadranskem tekmovanju, saj je klonila po podaljšku. Trener Krke Vladimir Anzulović je na drugi strani zaradi širše rotacije lažje sestavljal treninge med premorom, ob tem pa v zadnjem krogu na kolena v Čačku spravil Borac, kar je Novomeščanom zagotovo vlilo dodatno samozavest.

»Krko v letošnji sezoni krasi agresivna in čvrsta igra. Proti takšnim moštvom imamo težave, zato bomo morali najti rešitve, da bomo konkurenčni. Verjamem v igralce, da bodo dali maksimum in poskušali presenetiti v Novem mestu,« pravi Andrej Žakelj, ki je zaradi še naprej prisotnih finančnih težav kluba ostal še brez Bojana Radulovića. »Ne glede na to, da Primorska še nima zmage, je pokazala dobro igro proti Zvezdi in Megi ter se dobro upirala tudi Mornarju v gosteh. Moramo biti zelo previdni, če želimo priti do nove zmage v ligi ABA,« pa sporoča trener Krke Vladimir Anzulović.

Liga ABA, 9. krog: Cibona – FMP sinoči, jutri ob 19. uri: Igokea – Borac, Mornar – Partizan, nedelja ob 12. uri: Mega – Split, ob 18. uri: Crvena zvezda – Budućnost, ob 19. uri: Krka – Primorska, Zadar – Olimpija, prestavljeno na še nedoločen termin.