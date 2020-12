Da ljubezen boli, slišimo v vsaki srce parajoči pesmi, manj pa jih je takih, ki opozarjajo, kako hude posledice lahko ima »ljubezen« tudi na denarnico. Tega se je na zelo grd način naučila ženska iz Murske Sobote, ki je avgusta letos policiji prijavila goljufa. Zgodba sega v začetek letošnjega leta, ko je 49-letna gospa na družbenem omrežju naletela na oglas, v katerem je moški iskal partnerico. Naredila je prvi korak, več mesecev sta si dopisovala, zatem je on večkrat prišel na obisk k njej. Obljubil ji je, da se bo k njej preselil. Čeprav je bilo videti, da je dobro situiran, je gospo vendarle prosil za denar. Ko mu je dala več kot 40.000 evrov, je z njo prekinil vse stike in izginil. Iskati so ga začeli po celi Sloveniji, prepoznali pa so ga policisti z območja PU Celje. Gre za 40-letnika, ki ga bodo ovadili zaradi goljufije.

Tovrstnih primerov, kjer ena stran išče ljubezen, drugi pa po glavi roji samo denar, je tudi pri nas veliko. Policija zato ljudem svetuje, naj bodo na spletu še dodatno previdni. »Neznani storilci prek spleta žrtve najpogosteje zavedejo z lažnimi obljubami, te jim slepo verjamejo in jim nakažejo denar četudi jih ne poznajo,« opozarjajo na policiji. Zavajanje se lahko stopnjuje tudi leto in dlje, žrtve imajo občutek, da sogovornika na drugi strani mreže poznajo, a je resnica povsem drugačna. V pasti ljubezenskih prevar se mnogokrat ujamejo starejši, veliko žrtev pa iz sramu pred kritiko okolice goljufov sploh ne prijavi. Goljufi na spletu ustvarijo lažni profil, se predstavijo kot vojaki, zdravniki, naftni delavci ali svetlolase Rusinje, običajno so v tujini, daleč stran od žrtve. Spletnega partnerja prosijo za denar, ko ga dobijo, pa izginejo. Preden se žrtve zavedo, v kaj so se zapletle, ostanejo čustveno strte in obubožane. tak