V prid Janka Tomića iz Krčevine pri Vurberku, ki je s streli v temo ustavil nočni napad skupine agresivnih zamaskirancev, se je sklenil pritožbeni postopek na mariborskem višjem sodišču. Senat, ki mu je predsedoval Aleksander Karakaš, je bistveno posegel v kazensko sankcijo, izrečeno junija na okrožnem sodišču na Ptuju. Enotno kazen 17 let in šest mesecev zapora zaradi očitanega uboja in treh poskusov uboja je znižal na devet let zapora. Sodba je pravnomočna.

Obtoženi Janko Tomić je 26. junija 2018 okoli 3. ure vzel življenje 29-letnemu Žanu Kreslinu. Pokojni je bil v skupini štirih zamaskirancev, ki so napadli družinsko hišo Tomićevih v Krčevini pri Vurberku. Obtoženi je v nogo in ramo zadel še napadalca Kristijana Pfajferja ter ga huje poškodoval. Napad na Tomićevega sina je bil naročen in plačan, identitete naročnika sodišče ni skušalo raziskati.

Donko je svojo pritožbo med drugim utemeljeval z novim balističnim strokovnim mnenjem Franca Sabliča, ki je ocenil, da je Tomić streljal izključno z balkona in ne z dvorišča, kot je bilo prepričano prvostopenjsko sodišče. Donko je pridobil še strokovno mnenje psihiatra Mateja Kravosa, po katerem je bil obtoženi v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, iz česar obramba sklepa, da ni možno govoriti o naklepu. Zato tudi ne more biti znakov kaznivega dejanja (poskusa) uboja.

Tomić je svojo obrambo čez poletje kadrovsko okrepil, pooblastil je še odvetnika Francija Matoza. Višji sodniki so Matozovo pritožbo v celoti zavrnili. Uspešnejši je bil zagovornik Damijan Donko . »Delno sem zadovoljen z odločitvijo sodišča druge stopnje, ki je moji pritožbi delno ugodila in je kazensko sankcijo skoraj razpolovila,« pravi Donko. »Nadaljeval bom z izrednimi pravnimi sredstvi, pripravljam zahtevo za varstvo zakonitosti. Dejanje je bilo po mojem prepričanju storjeno v (prekoračenem) silobranu, vse okoliščine dajejo tudi zadostno podlago za to, da se obdolženega v dvomu oprosti ali se mu kazen vsaj v celoti odpusti.«

Ptujsko sodišče pozabilo všteti pripor

Višji sodniki niso podvomili o tem, da je Tomić streljal usmerjeno. In da je zagrešil očitana mu kazniva dejanja. Kljub temu so prisluhnili obrambi in obtoženemu izrekli nižjo kazen, kot jo predpisuje kazenski zakonik. Upoštevali so, da je imelo ravnanje oškodovancev izrazito zavržen motiv, obtoženemu so kršili več ustavnih pravic, zlasti pravico do nedotakljivosti stanovanja.

Njihov nasilni napad je po ugotovitvah izvedenke psihiatrinje in izvedenca kliničnega psihologa povzročil Tomiću hud strah in afekt, ki sta bistveno vplivala na način in jakost obdolženčeve reakcije. Višji sodniki so odpravili še eno pomanjkljivost sodbe ptujskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedoval Martin Strelec: v izrečeno kazen so Tomiću všteli tudi 17 mesecev, ki jih je že preživel v priporu.