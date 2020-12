Vprašanja sem res postavil na napačen način, saj je gospod Krek verjetno vajen, da jih dobi vnaprej. Vendar mi nihče ne more očitati, da niso bila smiselna. Celoten potek dogajanja sem si predstavljal tako, da bi gospodu Kreku postavil vprašanja, ki so mi jih poslali državljani, on pa bi jim kot predstavnik stroke odgovoril. To bi bilo dobro zanj, še bolje za Slovenijo, kot vidiš, pa je v očeh medijev izpadlo slabo zame. In to, kar se je zgodilo, dragi moj Goran, ne predstavlja mene. Dragi, ali se ti zdi primerno, da po tem dogodku mene nihče ni poklical in vprašal za izjavo? Precej očitno je, da veš, koga so. Na (ne)srečo vsi nosimo svoj križ, vendar je križ tistih, ki med iskanjem resnice ne žalimo drugih, nekoliko lažji. Razmere so takšne, da vsak od nas gre zelo hitro predaleč in se pri izražanju mnenja lahko zelo hitro zaplete. Kot sem šel jaz predaleč (ob tem moram poudariti, da z moje strani ni bilo slišati žaljive, ponižujoče besede), si tokrat šel tudi ti. Pomisli, dragi – tvoje enačenje nedolžnega otroka in gospoda Kreka je milo rečeno neprimerno. Gospod Krek je ena od odgovornih oseb, ki so ukazale ukrepe, a jih je sam kršil – brez maske ga je videla cela Slovenija, tako kot mene. Glede na povedano je primerjava povsem neustrezna. On je predstavnik stroke in javna oseba, ni nedotakljiv. Potemtakem se ne bi ravno strinjal, da smo med gledanjem posnetka vsi bili gospod Krek. Veliko jih ni bilo prestrašenih, kvečjemu se je v tem nehvaležnem obdobju veliko več ljudi prestrašilo, ko smo na tiskovki čakali, kaj bo gospod Krek ukazal, izjavil, sporočil in za kaj nam bo zažugal ter grozil z enormnimi kaznimi, kot jih nimajo nikjer v Evropi. Državljani imamo vso pravico vprašati o njegovem (ne)delu, to je celo del aktivnega državljanstva, ki nam prinese uspešnejšo državo in družbo.

Primerjal si nekaj, kar ni primerljivo. Je pa definitivno žaljivo zame, da me primerjaš s tipi, ki brez razloga nadlegujejo nedolžne otroke. Ali sem jaz tip, ki nadleguje nedolžne otroke in jim sledi? Je gospod Krek nedolžen otrok? Tvoja primerjava je povrhu vsega žaljiva tudi zato, ker sem v vsem svojem življenju vedno stopil na stran šibkejšega in na stran pravice, kar ti lahko številni potrdijo.

Opravičujem se tebi in vsem tvojim kolegom novinarjem in kolumnistom, ker sem za trenutek opravljal vaše delo. To in prvo vprašanje sta bila namreč edini šali v posnetku.

P. S. Čestitam ti za zelo dobro napisan komad. Četudi nisi reper.

P. P. S. Prepričan sem, da imate v redakciji primernejšo fotografijo Zlatka.

ZLATAN ČORDIĆ