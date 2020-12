Prvi roman je objavila leta 1920, ko je štela 30 let, zadnjega od skupaj 66 pa leta 1976, ko je njeno pisateljsko kariero pri 85 letih prekinila smrt. Dosti manj kot junake njenih del bralci poznajo zgodbo o njenem skrivnostnem izginotju 3. decembra 1926, ki pravzaprav vse do danes ni povsem pojasnjeno. Tistega dne se je od doma odpravila s svojim avtomobilom in se ni vrnila. Ko so mož in preostali iz njenega kroga najbližjih dojeli, da gre za resno zadevo, je stekla obsežna iskalna akcija. Po nekaterih pisnih virih celo največja v zgodovini, saj naj bi bilo v iskanje vključenih do 15.000 ljudi, med njimi veliko vodnikov sledilnih psov, prvič naj bi se v iskanje pogrešane osebe vključilo tudi letalstvo. Izginotje slavne pisateljice je med ljudmi sprožilo različna ugibanja. Po tistem, ko so v nekem gozdu našli njen poškodovan avtomobil, so se nekateri celo zbali, da je v čustveni stiski, ko je izvedela, da jo mož vara, storila samomor. Spet drugi so bili mnenja, da je pisateljica svoje izginotje le odigrala, da bi pritegnila še več bralcev ali morda na ta način dobila snov za nov napet roman. Iskanja je bilo konec po 11 dneh, ko so jo s pomočjo v časnikih objavljenih fotografij odkrili v nekem hotelu, kjer se je prijavila z imenom moževe ljubice in se niti ni trudila skrivati, saj se je udeleževala vseh družabnih dogodkov. Razloga za izginotje, izgovarjajoč se na izgubo spomina, ni nikoli pojasnila.

V avtu so ležali čevlji, obleka, kožuh in nekaj perila. Vozilo je bilo potisnjeno na stran ceste, kakor bi hotelo vzbuditi sum, da ga je nekdo nalašč zapeljal na rob in pahnil svojo žrtev iz voza. Ljudje so začeli nemudoma preiskovati okolico, da bi si pojasnili, če se je zgodil zločin, ali je vse skupaj samo simulacija. Sledov niso našli nobenih, a ker tudi pisateljice nikjer ni, se domneva, da je ženska, ki ljubi take zgodbe, sama vprizorila svoj nestanek, da bi občinstvo postalo še bolj pozorno nanjo in na njena dela. Nekateri celo trde, da se je Christie odpeljala v Ameriko, odkoder se bo vrnila na Angleško šele čez nekaj mesecev in bo prinesla v torbici nov detektivski roman, ki bo topot obravnaval zgodbo njenega lastnega skrivnostnega nestanka.

Tragična usoda angleške pisateljice

Londonsko in vso angleško javnost je koncem novembra razburila vest, da je izginila znana pisateljica detektivskih romanov C. Christie. Odšla je z doma in obvestila moža pismeno, da se vrne pozno ponoči. Drugi dan so našli njen avtomobil nekje v predmestju nad globokim jarkom. V avtomobilu so našli njen dragoceni kožuhovinasti plašč. Vso okolico so preiskali, toda o pisateljici ni bilo duha ne sluha. Londonska policija je alarmirala vso detektivsko armado, a tudi prebivalstvo je pomagalo iskati popularno in splošno priljubljeno pisateljico. Ker so domnevali, da se ji je zgodila nesreča, so preiskali vse prepade, vsa močvirja, reke in jezera, dobili so na pomoč celo aeroplane in tanke, a bilo je vse zaman.

V torek pa so pisateljico nepričakovano našli v neki gorski vasi, kjer je živela v malem hotelu. Ugotovili so, da se je nesrečnici omračil um in da je docela pozabila, kaj in kdo je, da je pozabila na moža in dom in sploh na vse. Njen mož meni, da je prišlo do te katastrofe radi ženinega prenapornega duševnega dela, ker je pisala svoje romane noč in dan. Zdaj so jo oddali v neki sanatorij.

Slovenski narod, 18. decembra 1926