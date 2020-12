Ivan Janez Winkler, nekdanji načelnik policije: To je zastraševanje s stopnjevanjem pritiska

Med letošnjimi kolesarskimi protesti je bilo mogoče opaziti tudi pešca, starejšega moškega, ki je poznavalsko spremljal, kaj se dogaja. Janez Winkler, s partizanskim imenom Ivan, je star več kot 90 let in je bil že na veliko demonstracijah, običajno v uniformi. Pri 14 letih je šel v partizane v Vojkovo četo, pri šestnajstih je bil že ranjen in v nemškem koncentracijskem taborišču. Diplomiral je iz prava. Leta 1971 je kot načelnik ljubljanske policije odprl Šubičevo ulico, da so študenti lahko šli protestirat pred parlament. Policistom, ki so spremljali proteste, je odvzel pištole, da ne bi prišlo do nesreče. Z izkušnjami starega policista je pogledal na dinamiko sodobnih protestov in odziva policije.