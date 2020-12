Mišice tako počasi atrofirajo, najprej noge, roke, pa vrat, potem še mišice za požiranje, dihanje… Večina otrok s to boleznijo ne preživi prvega leta, a upanje kljub vsemu obstaja. Genska terapija. Ampak ta terapija stane več kot 2,1 milijona evrov. Miloš Mijailović in Biljana Dragičević, brat in sestra iz kraja Rudnik pri Gornjem Milanovcu, sta podedovala rojstno hišo. Časi so težki in dediščina je bila več kot dobrodošla. Potem pa sta slišala za malo Aniko in sklenila, da bosta hišo prodala in denar namenila za Aniko. Nekaj dni zatem se je iz Združenih držav Amerike javil kupec in sporočil, da plača enkrat več, kot znaša izklicna cena. »Ko sem prebral, da brat in sestra poklanjata hišo za zdravljenje dojenčice, sem pomislil, kakšno srce mora imeti nekdo, da proda svoj dom ter denar nameni za zdravljenje otroka, ki ga niti ne pozna,« je povedal Spasoje Cvijetinović, ki živi v Minnesoti, in dodal: »Ko bo Anika dopolnila 18 let, ji bova s soprogo poklonila to hišico. Da se bo spomnila na dva mlada človeka, ki sta se odpovedala dediščini samo zato, da bi ona ozdravela.« Na računu je zdaj že precejšnja vsota, a še vedno nekaj malega manjka.