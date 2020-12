Kasneje, ko so patruljirali po vasi, je pritekla pogledat, ali je Francoz še tam. Ko ga je zagledala, se je le sramežljivo nasmejala. Potem je nekega dne videl, kako nabira jagode. Stopila je do njega in mu ponudila eno. Od takrat mu je vsakokrat, ko ga je videla, pomahala. To dekletce je bila takrat osemletna Milica, ki se še danes spominja francoskega vojaka, ki jo je imel rad kot svojo hčerko. Večkrat je bil pri njih doma na kosilu, predvsem pa je oboževal domač kruh, ki ga je pekla Miličina mama. Nekoč je rekel, da če bo imel hčerko, ji bo dal ime Milica. Ko so se francoski vojaki po končani misiji poslavljali, je Jean-Stephane Milici podaril barbiko, ki jo je kupil v Prištini. Jean-Stephane Decoudier je vinar in živi v naselju Arsac pri Bordeauxu. Tam si je ustvaril družino, ima sina, velikokrat pa se je spomnil na malo deklico na Kosovu in se spraševal, kaj se ji je zgodilo, kaj se je zgodilo njeni družini. Dokler ni nekega dne preko Facebooka vzpostavil stika z nekom v vasi na Kosovu. In preko njega z nekom, ki je poznal Milico, malo deklico, ki je danes diplomirana ekonomistka in živi z možem in dvema hčerkama v Kraljevu. Tam je bilo pred nekaj meseci, ko je bilo prehajanje državnih mej bolj preprosto, izjemno veselo in čustveno – na obisk je prišel Jean-Stephane Decoudier skupaj s svojim sinom. Na mizi je bil tudi domač kruh…