Drugi veliki finalist izbora, ki ga je Amcham Slovenija izpeljal sedmo leto zapored, je bilo podjetje Dewesoft. Na drugo mesto se je uvrstil njegov podjetniški pospeševalnik v Zasavju Dewesoft Katapult, na tretjega pa Dewesoftov unikaten model lastništva. Izbor zmagovalca je potekal z glasovanjem prek spleta, glasovanjem strokovne žirije in glasovanjem na današnjem, zaradi razmer spletnem finalnem dogodku, Amchamovem poslovnem zajtrku Svetilniki sprememb. V vseh treh kategorijah je bil izid glasovanja enak končnemu.

Bolka je na današnjem dogodku povedala, da so njihovi elektromotorji primerni za medicinsko opremo, pa vse do generatorjev za vetrne turbine. »Tehnologijo lahko uporabimo v vseh aplikacijah, je zelo čista tehnologija, poceni proces, omogoča daljše dosege in spreminja uporabniško izkušnjo,« je naštela, predvsem pa prinaša nova delovna mesta v lokalnem okolju.

A kot je dejal direktor Hidrie Holding Iztok Seljak, so »danes zmagovalci v dvojini«, saj so tudi Dewesoftovi dosežki vrhunski. Dejal je, da jim je v Hidrii največji motiv »vizija o boljši prihodnosti za vse«, pri njihovi inovaciji pa gre za električno, čisto, zeleno mobilnost. »Želimo biti svetovni prvaki v zeleni mobilnosti,« je izpostavil. Ekipa Hidriinih inženirjev pod vodstvom Špele Bolka je razvila tehnologijo spajanja lamel v statorske in rotorske pakete za visoko učinkovite pogonske elektromotorje v novih hibridnih in električnih vozilih, ki postajajo cenovno še dostopnejši in imajo še boljši izkoristek.

Katapult in unikatni model lastništva v Dewesoftu

Katapult je podjetniški pospeševalnik, ki sodeluje z zlato gazelo Dewesof, ta pa mu nudi logistiko in podporno okolje. »V njem lahko mladi podjetniki uresničujejo svoje ideje in rastejo,« je povedala Petra Škarja. Namen je tudi ta, da mladi z idejami ne odhajajo v tujino, da ljudem omogočimo to, da delajo, kar jih veseli. Soustanovitelj in tehnični direktor Dewesofta Jure Knez je poudaril, da je nujno treba podpirati podjetništvo in kreativnost. V Katapultu tisti, ki so že uspeli, mladim pomagajo z nasveti.

Unikaten model lastništva pa zaposlenim v Dewesoftu omogoča, da so zaposleni solastniki in da živijo skupne vrednote. Kot je povedal soustanovitelj in direktor Dewesofta Andrej Orožen, je prav, da imajo zaposleni občutek, da nečemu pripadajo, da nekaj ustvarjaš in ne hodijo le v službo. »Cilji morajo biti postavljeni na trdnih temeljih. Za uspeh pa je potreben mozaik vseh stvari, sistem solastništva je zadnja točka, prej morajo biti urejene druge stvari, kot so motivacija, svoboda, čas, sistem nagrajevanja,« je orisal. Veseli ga, da se je model izkazal tudi v letošnji krizi: »Zaposleni so dali vse od sebe, kaže, da bomo tudi letos zrasli za več kot 15 odstotkov.«