Po besedah solastnika in prokurista Aleša Puklavca, je celica za robotsko varjenje izjemen projekt, saj bodo prvo tako podjetje v Sloveniji, ki bo trgu ponudilo tovrstno rešitev. »LaserFlex je kompaktna laserska varilna robotska celica z odlično usklajenimi komponentami, ki imajo neomejene možnosti za nadgradnjo. Sistemska rešitev, ki je pripravljena na ključ, zavzame malo prostora in jo je mogoče enostavno uvesti v sleherno proizvodnjo,« pojasnjuje Puklavec in dodaja, da je mogoče z njo ustvariti inovativno in stroškovno učinkovito okolje, ki bo lahko konkuriralo v svetovnem merilu, pri tem pa so zagotovljene optimalne rešitve za varilni proces.

Unikatni projekti, ki so vsak zase nova razvojna naloga Kot je povedal Puklavec, za njihovo dejavnost avtomatizacije in robotizacije na splošno velja, da so skoraj vsi projekti unikatni in vsak zase nova razvojna naloga, inovativne rešitve pa patentirajo. Prva patentirana je bila robotska varilna celica RoboFlex, ki je prilagodljiva, visoko produktivna in cenovno dostopna tudi manjšim podjetjem. Še letos bodo predstavili tudi kolaborativni varilni robot CoboFlex, to je manjša in preprostejša robotska celica, ki omogoča sodelovanje s človekom, uporabna pa predvsem za varjenje manjših serij in preprostih kosov. Patentirali so tudi programsko rešitev WeldCockpit, ki omogoča spremljanje in dokumentiranje tehničnih ter ekonomskih parametrov pri avtomatiziranem in robotiziranem varjenju.

Kupci investirajo v kompleksne rešitve »Vse naše rešitve so visokotehnološke, enostavnih ni mogoče več prodati. Stopnja avtomatizacije se vsako leto zvišuje, naši kupci so primorani investirati v vedno bolj kompleksne rešitve, da lahko obstanejo na trgu,« pravi Puklavec. Kot njihovo konkurenčno prednost pa izpostavlja prilagodljivost, inovativnost, vztrajnost, znanje in 20-letne izkušnje pri varjenju in rezanju. »Uresničujemo tudi najbolj 'nore ideje' naših kupcev. To cenijo in se vračajo z naročili novih projektov, sicer pa ponujamo samo vrhunsko industrijsko opremo oziroma rešitve,« je dodal.

Med koronsko krizo gradijo in se širijo Koronsko krizo rahlo sicer čutijo, a v tem času gradijo. Z novo dvorano bodo podvojili proizvodnjo, letos bosta stali še avtomatizirani skladišči. Podjetje redno zaposluje 35 ljudi ter nekaj študentov in štipendistov, več kot polovica inženirjev, večina visoko izobraženih. Prav znanju in stalnemu izobraževanju dajejo velik poudarek. Perspektivne mlade kadre iščejo že v srednjih šolah in jim ponujajo prakso, velik pomen pa dajejo tudi socialnemu druženju zaposlenih. Organizirajo motivacijska in druga druženja, kjer so vključene tudi družine naših zaposlenih. »Zavedamo se namreč, da bo le zadovoljen sodelavec v polni meri opravljal svoje odgovorno poslanstvo, ki ga v podjetju ima,« je še poudaril Puklavec.