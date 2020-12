Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 6853 testov, potrjenih pa je bulo 1784 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 26,3 odstotka. Sedemdnevno povprečje novookuženih na današnji dan znaša 1487. To pomeni, da prvi pogoj sproščanja ukrepov, ki bo izpolnjenj pri povprečju 1350 okužb še ni izpolnjen. Včeraj je umrlo tudi 61 ljudi s covid-19, kar je nov rekord. Bolnišnično oskrbo je včeraj potrebovalo 1284 ljudi, kar pomeni, da tudi drugi pogoj za sproščanje ukrepov ni izpolnjen. Bolnišnično oskrbo je včeraj potrebovalo 1284 ljudi, kar pomeni, da tudi drugi pogoj za sproščanje ukrepov ni izpolnjen. Intenzivno nego je potrebovalo 197 bolnikov oziroma en manj kot v sredo.

Na današnji novinarski konferenci o covid-19 v Sloveniji sodelujejo državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata, namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak ter vladni govorec Jelko Kacin.

Vladni govorec Jelko Kacin se je v imenu vlade uvodoma odzval na odločitev ustavnega sodišča o izobraževanju na daljavo. Povedal je, da so bili vsi ukrepi sprejeti na podlagi strokovnih podlag in da so bili nujni za reševanje življenj in zdravja ljudi. Zatrdil je, da so bili sprejeti na popolnoma transparenten in javen način. »Po mnenju vlade so bili ustrezno objavljeni in predstavljeni,« je še dodal Kacin. »Vse navedeno velja tudi za akte, s katerimi je vlada podaljševala ukrepe. Tudi o teh ukrepih je bila takoj obveščena javnost in posebej še državni zbor. Odločitev ustavnega sodišča je nepričakovana, saj se pri svojih prejšnjih odločitvah, ki so se nanašale na ukrepe za obvladovanje covid-19, ni postavilo na takšno stališče. Vlada poleg tega še dodaja, da odloki sami niso omejili svoje veljavnosti in bi torej morali veljati, dokler niso razveljavljeni. Zato je bilo po mnenju vlade sprejemanje ukrepov o podaljšanju ukrepov ustrezno. Vsekakor pa bo vlada v skladu z načelom pravne države upoštevala predmetno odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih, na podlagi strokovnih izhodišč, ponovno odločala. Glede na stališče ustavnega sodišča, da gre za predpise, bo vlada v skladu z 2. odstavkom 154. člena ustave Republike Slovenije zadevna besedila objavila v državnem uradnem listu.«