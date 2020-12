Predvsem v Posočju se bodo popoldne začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Na vzhodu države bo suho, drugod bo občasno deževalo. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Sprva bo deževalo v zahodni in delu osrednje Slovenije, popoldne pa tudi drugod. Jugo bo čez dan postopno ponehal. V ponedeljek bo večinoma suho.