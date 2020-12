Niko Grafenauer o tem, da ni bil urednik uradniškega tipa

“Pri Mladinski knjigi sem kot urednik in pesnik začutil to, kako me avtorstvo povezuje z vsemi drugimi avtorji. Nisem bil urednik uradniškega tipa. Nismo se dobivali na založbi, temveč v Medexu za Šubičevo gimnazijo. Zaradi steklenih sten nas je videl vsak, ki je prišel mimo, a tam smo se vedno dobro počutili, zelo dobro.”