Nova vlada v Črni gori: Po Đukanoviću pot v neznano

Vsega nekaj dni pred načrtovano potrditvijo nove črnogorske vlade je odhajajoča v soboto iz države izgnala srbskega veleposlanika. Uradno je to storila zaradi njegovih komentarjev več kot sto let stare odločitve o črnogorski združitvi s Srbijo. A očitno je bilo, da želi stranka pod okriljem predsednika države Mila Đukanovića pred sestopom z oblasti poslati še zadnje sporočilo Srbiji ter novi vladi v Podgorici zaplesti začetne odnose z Beogradom. Tam so sprva res zagrabili za vabo in recipročno izgnali črnogorskega veleposlanika, a je predsednik Vučić potem hitro spregledal igro in si premislil ter izgon umaknil, rekoč, da »ni potrebe, da se obnašamo kot dva ovna na hribu in razkazujemo svojo moč«.