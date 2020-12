Po dveh dneh razprave bodo v črnogorski skupščini predvidoma danes potrdili novo, tehnično vlado premierja Zdravka Krivokapića, prvo v treh desetletjih, ki je ne bo vodila Demokratična stranka socialistov predsednika države Mila Đukanovića. Vlada bo imela zelo tesno večino 41 glasov v 81-članskem parlamentu.

Krivokapić je v nastopu ob predstavitvi ministrske ekipe v skupščini dejal, da bodo osredotočeni na štiri prednostne naloge: vladavino prava, finance, izobraževanje in zdravstvo. Vlada napoveduje tudi oster boj proti korupciji in epidemiji ter odpravljanje birokratskih ovir. V koalicijski pogodbi so se zavezali, da bodo proevropski in da ne bodo spreminjali ključnih usmeritev in pozicij države, tudi članstva v Natu ne. Pričakovati pa je obrat k Beogradu, saj je v vladi najmočnejša prosrbska Lista za prihodnost Črne gore s 27 poslanci. Poleg nje sta v vladi še pisana proevropska koalicija Mir je naša nacija z desetimi poslanci ter koalicija URA s štirimi poslanci.