Prvi se bodo vrnili najmlajši, a vlada še ni za to

Šole ostajajo zaprte, le šole s prilagojenim programom se bodo po odločitvi ustavnega sodišča verjetno morale odpreti. V srednjih šolah so zaskrbljeni zaradi izpada praktičnega pouka in zaradi “izgubljenih” dijakov. V osnovnih šolah pa so se že veselili skorajšnjega prihoda najmlajših, a bo treba na to še počakati.