Rodil se je 2. februarja 1926 v nemškem Porenju, kjer je bil njegov oče odgovoren za finance tamkajšnjih francoskih okupacijskih oblasti. Petnajst let pozneje se je boril proti okupatorju – nemškemu v zasedeni Franciji. Po vojni je obiskoval elitne visoke šole in se leta 1952 poročil s hčerjo grofa. Že pri 29 letih je delal v uradu predsednika vlade, pri 30 je bil poslanec, pri 35 pa že finančni in gospodarski minister v vladi legendarnega predsednika Charlesa de Gaulla.

Zahodni mediji so ga imenovali »galski Kennedy« in leta 1965 je prvič po vojni omogočil proračunski presežek. Leta 1966 je moral zapustiti vlado, ker je bil preveč odločen v boju proti inflaciji. Leta 1968, ko je prišlo do študentskih nemirov in stavk, je kritiziral de Gaulla, ker naj ne bi znal »vzpostaviti avtoritete oblasti«. Drugače kot de Gaulle ni slavil veličine francoskega naroda in priznaval je, da Francija ni velika svetovna sila, zaradi česar ima lahko pomembno vlogo v svetu le kot del (zahodne) Evrope.

Potem ko je bil za predsednika izvoljen Georges Pompidou, je postal finančni in gospodarski minister v njegovi vladi. Po Pompidoujevi smrti aprila 1974 je v volilni kampanji nastopal kot dedič in hkrati kot kritik golizma z idejo napredne liberalne družbe. Njegov nasprotnik je bil socialist François Mitterrand in Giscard ga je v televizijskem soočenju potolkel z očitkom: »Vi nimate monopola nad srci (Francozov).«

A med sedemletno vladavino (šele od leta 2002 ima francoski predsednik petletni mandat) se kot član elite in s svojim zaprtim značajem v resnici ni znal približati ljudem. Očitali so mu aristokratsko držo in očitek je poskušal ovreči tudi tako, da je med ljudmi igral na harmoniko ali da je v Elizejski palači zajtrkoval s smetarji.