Tako blizu, a hkrati tako daleč. Slovenski biatlonec Jakov Fak je bil tudi na tretji tekmi svetovnega pokala v Kontiolahtiju blizu stopničk, a mu je do njih tokrat zmanjkalo 15,9 sekunde. Znova je blestel na strelišču, saj je zadel vseh pet strelov tako leže kot stoje, veseli pa tudi, da je bil v tretjem krogu med hitrejšimi v smučini. Pred dnevi je namreč v tem segmentu teka izgubil stopničke. Olimpijski prvak iz Pjongčanga je tako sezono začel odlično, sedmemu in petemu mestu pa je sedaj dodal še šesto, z velikim upanjem, da bo že v soboto na zasledovalni tekmi najboljših šestdesetih postavil tudi piko na i.

Dejansko bi moralo biti prizorišče tekme Oestersund na Švedskem, a je koronavirus spremenil prvotni razpored, zato bodo biatlonci potovali občutno manj, kot so bili vajeni v preteklosti, saj se bo zvrstilo le sedem prizorišč. Slovenec se je na progo, na kateri je zapadlo pet centimetrov novega snega, pod njim pa je bil umetni, podal s številko dve, prvi krog pa končal z 12-sekundnim zaostankom za Nemcem Arndom Peifferjem, a ostal v boju za stopničke. Ko je tudi ob drugem streljanju padlo vseh pet tarč (na letošnjih treh tekmah je zgrešil le en strel stoje), so se mnogi ljubitelji tega športa že veselili, a morebiti spregledali, da si je za streljanje vzel nekaj več časa kot običajno in izgubil vsaj pet sekund, kar je na koncu kljub hitremu tekaškemu tempu, ko je pridobil nekaj časa, odneslo stopničke. »Pri streljanju sem naredil najboljše, kar se je dalo. Nisem sicer streljal dovolj hitro, ker sem imel določene težave pri merjenju. Vseeno mi je uspelo zadeti ničlo, kar je zadostovalo, da sem s takim tekom, kot sem ga trenutno sposoben, spet med prvimi šestimi. Za zdaj je to v redu, bi pa seveda želel, da bi bilo v prihodnje še boljše, da bi še hitreje tekel in bolj zanesljivo streljal. Potem bi morda imel priložnosti biti še višje,« je bil zadovoljen Jakov Fak, ki pa si seveda želi še nekaj več. Upravičeno. Na tekmah svetovnega pokala ima že osem zmag in 22 uvrstitev na stopničke. Svetovni prvak iz leta 2015, ko je tekmo s skupinskim startom dobil prav na tokratnem prizorišču na Finskem, je sicer ciljno črto v času 24:49 prečkal kot prvi, da je dal vse od sebe, pa je pokazal, ko je v cilju potreboval nekaj časa, da je prišel k sebi. Prvi ga je prehitel Norvežan Johannes Thingnes Boe, sicer tekaško najhitrejši med vsemi (na koncu je bil z enim zgrešenim strelom tretji), nato pa do konca še štirje tekmovalci, tudi zmagovalec Norvežan Tarjei Boe (24:03,7), ki je bil na strelišču brezhiben.

Da na sobotni tekmi ne bo osamljen, je poskrbel Klemen Bauer, ki se je s 24. mestom (+1:16,5) prebil do prvih točk nove sezone. Lahko bi bil tudi višje, a je zadnji strel kot edinega zgrešil. »Tekmo bi ocenil pozitivno, razen zadnje napake pri streljanju stoje, ko je šel strel mimo po neumnosti. Nekako sem se že zadovoljil s tistimi devetimi streli, kar je bila ključna napaka. Sicer pa je bila tekma nekako pod kontrolo in s tem rezultatom bom zadovoljen. Vem pa, da sem zmožen še precej več, kar bom poskušal popraviti na sobotni zasledovalni tekmi,« je bil realen Klemen Bauer, ki je naredil klasično biatlonsko napako, saj mnogi tekmovalci v preveliki želji zgrešijo prav zadnji strel. Nastopila sta tudi Rok Tršan, ki je bil z enim zgrešenim strelom 73. (+2:54), Miha Dovžan pa z dvema zgrešenima 81. (+3:11,2).