Vse lastnike psov, mačk, hrčkov, dihurjev in morskih prašičkov pa moramo nemudoma pomiriti. Vlada bo poskrbela tudi za domače ljubljenčke. Iz dobro obveščenih virov smo prejeli namig, da naj bi vlada v kratkem sprejela tudi dva ukrepa o zaščiti hišnih ljubljenčkov pred korono. Prvi bo omejeval gibanje živali v stanovanjih, in sicer bo potrebna minimalna razdalja tri metre med lastnikom in mačkom, pet metrov med lastnikom in psom, hrčki, morski prašički in dihurji pa bodo morali biti spravljeni v garderobnih omarah. Drug ukrep pa je obvezna raba mask tudi za hišne ljubljenčke na zunanjih površinah med 21. in 6. uro zjutraj. Lastnike ob tem opozarjajo, naj nikar živalskih mask ne šivajo sami, ker jih je minister Počivalšek že naročil iz Kitajske, po 25 evrov za kos za pse in po 24 evrov za mačke. V Slovenijo bodo prispele v začetku prihodnjega tedna, saj je minister zagotovil ekspresno dostavo, rekoč, da gre vendar za pasja življenja.