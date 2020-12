Podatki španskega notranjega ministrstva kažejo, da je med 1. januarjem in 30. novembrom na Kanarske otoke prispelo 19.566 migrantov, v enakem obdobju lanskega leta 1993.

Španske oblasti so zaradi nastalih razmere začele graditi taborišča za migrante, v katerih bo prostora za 7000 ljudi. 84 milijonov evrov vreden projekt financirajo z evropskimi sredstvi.

Migranti so nameščeni tudi v hotelih in drugih turističnih namestitvah, ki so zaradi pandemije covida-19 v glavnem prazni.

Španska vlada je poleg tega okrepila diplomatska prizadevanja v več afriških državah, da bi migracije zajezili pri izvoru in obudili vračanje migrantov, ki je zaradi pandemije ustavljeno.