Kaj pravzaprav poganja trge? Zagotovo optimizem, da bo človeštvo kos letošnjemu sovražniku številka ena svetovnega gospodarstva – covidu-19. Ta optimizem se je v tem tednu potrdil kot upravičen, saj je Velika Britanija kot prva država razvitega sveta odobrila uporabo cepiva, ki sta ga skupaj razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Pomemben mejnik bo tudi 10. december, ko bo (bi) moral uporabo cepiva v ZDA odobriti ameriški regulator FDA. Trge poganjata tudi poplava denarja na trgu in vidno okrevanje, ki se kaže skozi zadnje makro- in mikroekonomske podatke. In tretjič, trg poganjajo tudi nizke (negativne) obrestne mere in vse večja uporaba novih tehnologij, ki počasi, a zanesljivo spreminjajo svet.

Rast trgov se nadaljuje tudi v prvih dneh decembra in skoraj zagotovo se bo rastoči trend nadaljeval do izteka leta. Rast bi lahko ogrozila neodobritev cepiva v ZDA, vendar si upam trditi, da je verjetnost tega skoraj ničelna. Ameriški trg trenutno po rasti malo zaostaja za evropskim in japonskim, kar pa glede na tekoče dogajanje na trgu ni presenetljivo. V strukturi ameriškega delniškega indeksa je močno zastopan tehnološki sektor, ki je bil najbolj donosen sektor letošnjega leta. Zato se v luči odobritve cepiva in normalizacije gospodarstev na trgih denar relocira iz tehnološkega sektorja v sektorje, ki so v času »korone« precej zapostavljeni in se jih šteje za velike »dolžnike« na trgu. Ti sektorji so trenutno industrija, finance in energija, tudi turizem in z njim povezane storitvene dejavnosti. Vsekakor pa to ne pomeni, da se je tehnološki sektor izpel. Nobenega dvoma ni, da ostaja dolgoročno še naprej izjemno privlačen.

Nove denarne stimulacije, cepivo in ohranjanje nizkih obrestnih mer so lepa popotnica za delniške trge za prihodnje leto. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je ta teden naznanila, da bi lahko Evropska centralna banka že na prihodnjem sestanku postregla z novim paketom pomoči. V zraku je že nekaj časa tudi nov paket pomoči v ZDA. Če ne prej, bo zagotovo sprejet po uradni predsedniški nominaciji v januarju.

K temu lahko dodam še najnovejšo anketo med velikimi upravljalci skladov, ki jo dela ena največjih svetovnih bank. Upravljalci so zelo optimistični za prihodnje leto, anketa pa zajema več kot 200 tistih, ki upravljajo premoženje v vrednosti več kot 600 milijard ameriških dolarjev. Če bi bila anketa enkratna, verjetno ne bi povedala veliko, vprašljiva bi bila tudi resnost. A izvajajo jo že leta. V tej anketi je izstopajoče pričakovanje upravljalcev. Kar 84 odstotkov jih meni, da bodo dobički podjetij višji v letu 2021, kar je najvišji odstotek v zadnjih 18 letih. Primerjava najnovejših rezultatov s podobnimi rezultati v preteklih letih nakazuje na to, da bodo delniške naložbe tudi v letu 2021 ostale zelo privlačne.