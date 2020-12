Po odpovedi sogostiteljice prvenstva Norveške zaradi koronavirusa se je Danska odločila, da po letih 1996, 2002 in 2010 še četrtič organizira EP. Skupini C in D, ki bi ju po prvotnem razporedu moral gostiti norveški Trondheim, je prevzel Kolding, skupini A in B pa sta ostali v Herningu. Iz vsake od štirih skupin s po štirimi reprezentancami se v drugi del uvrstijo po tri najboljše, ki tvorijo glavni skupini I v Herningu (križata se A in B) in II (C in D) v Koldingu. Sklepni del prvenstva bo gostila le dvorana Jyske Bank Boxen v Herningu z zmogljivostjo 15.000 gledalcev, medtem ko jih Sydbank Arena v Koldingu lahko sprejme zgolj 5000. A če bodo držale napovedi prirediteljev o zelo strogih protikoronskih ukrepih, bo lahko na vsaki tekmi v dvorani le po 500 gledalcev, še ostrejši ukrepi pa naj bi veljali za reprezentance, ki bodo v mehurčkih v obeh mestih.

Povprečna starost niti 24 let

Selektor Uroš Bregar je slovenske rokometašice odpeljal že na peto zaporedno veliko tekmovanje (EP 2016, 2018 in 2020, SP 2017 in 2019), tokratna igralska zasedba pa je znova zmes starejših in neizkušenih reprezentantk. Povprečna starost 19 igralk je manj kot 24 let, če odštejemo tri najstarejše (Branka Zec, Barbara Lazović, Amra Pandžić), pa zgolj dobrih 22 let. V igralskem kadru je kar peterica, ki še nima niti enega nastopa za izbrano vrsto. »S prihodom Barbare Lazović in Elizabeth Omoregie, ki sta dodana vrednost, bomo še dvignili kakovost reprezentance. Toda sočasno drži tudi to, da smo slabši na krilnih položajih in pri krožnih napadalkah,« se dobro zaveda 41-letni selektor Uroš Bregar.

Slovenke so na zadnjih štirih velikih tekmovanjih vedno presenetile vsaj enega favorita: na lanskem SP na Japonskem kasnejše svetovne prvakinje Nizozemke, leto prej na EP v Franciji olimpijske prvakinje Rusinje, na SP 2017 v Nemčiji so skalpirale kasnejše prvakinje Francozinje, na EP 2016 na Švedskem pa gostiteljice. Kljub temu se že kar 16 let – od Madžarske 2004 – niso uvrstile v glavni del EP. »Pred začetkom priprav v Laškem so bili cilji za tekmovanje na Danskem višji – da ne gremo tja samo po kakšno presenečenje, ampak da se končno uvrstimo v glavni del. Toda zdaj so razmere zaradi koronavirusa in drugih zadev precej drugačne in specifične. Vseeno želimo narediti korak naprej, kakovost imamo, manjka nam le kanček športne sreče. Ker imamo majhno igralsko bazo, se mora sočasno zgoditi splet okoliščin za kakšen odmevnejši dosežek. Verjemite, naša kakovost bo prej ali slej prišla na dan,« pravi Bregar. Poleg tega poudarja, da je skupina A, v kateri je tudi Slovenija, najmočnejša med vsemi štirimi na Euru 2020, saj so v njej trije prvaki Evrope: Danska (1994, 1996, 2020), Francija (2018) in Črna gora (2012).