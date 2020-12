V 93. letu starosti je v Krškem umrl učitelj in vsestranski kulturni delavec Lado Smrekar (1928–2020), vsestransko aktiven kulturni delavec, ki je zaslužen predvsem za postavitev Kostanjevice na Krki na kulturni zemljevid Slovenije.

Lado Smrekar je v intervjujih večkrat povedal, da je leta 1952, ko ga je pot zanesla v Kostanjevico, s tem prelepim krajem doživel ljubezen na prvi pogled. Tam je sprva služboval kot osnovnošolski učitelj, nato kot ravnatelj. Že kmalu po svojem prihodu je osnoval Gorjupovo galerijo, ki ima danes reprezentativno zbirko likovne umetnosti dvajsetega stoletja z več kot 300 deli slovenskih in tujih umetnikov.

Leta je 1956 je ustanovil Dolenjski kulturni festival, ki je deloval do leta 1980 in v okviru katerega se je zvrstilo več kot 700 likovnih razstav, gostovanj slovenskih profesionalnih gledališč, ljubljanske in zagrebške opere, Slovenske filharmonije, koncertov…

Leta 1958 je odprl Lamutov likovni salon, dve leti pozneje je sodeloval pri ustanovitvi znamenite kostanjeviške forme vive, mednarodnega simpozija kiparjev, ki ga je vodil do leta 1982. Lado Smrekar je koordiniral tudi obnovo kostanjeviškega samostana in v njem osnoval Galerijo Božidarja Jakca, ki velja danes za eno največjih slovenskih galerij in se ponaša s stalnimi zbirkami del Božidarja Jakca, Toneta Kralja, Jožeta Gorjupa in mnogih drugih priznanih slovenskih umetnikov.

V okviru Prosvetnega društva je kot režiser postavil na oder 26 dramskih besedil, izdal je pesniško zbirko S poti, napisal številne članke in uvode v kataloge likovnih razstav, uredil nekaj obsežnih zgodovinskih zbornikov.

Za svoje delo je prejel Žagarjevo in Valvasorjevo nagrado, red zaslug za narod s srebrno zvezdo, srebrni častni znak svobode Republike Slovenije in številna druga priznanja.